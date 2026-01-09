Un tir si è incastrato nelle barriere prima del ponte della Becca a Mezzanino, in provincia di Pavia. L’incidente, avvenuto il 9 gennaio 2026, si è verificato a causa del mancato rispetto dei divieti da parte dell’autista. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Mezzanino (Pavia), 9 gennaio 2026 – Incastrato nelle barriere che si trovano prima di imboccare il ponte della Becca. Un tir che ieri sera, giovedì 8 gennaio, aveva violato i divieti è rimasto bloccato e insieme a lui molti automobilisti che stavano facendo rientro a casa. E’ accaduto a Mezzanino, in località Tornello sulla strada statale 617 dove i carabinieri della Stazione di Broni stavano effettuando un servizio perlustrativo. Hanno visto così il tir guidato da un originario della Costa d’Avorio che forse non era riuscito a comprendere i cartelli c on i quali si vieta il passaggio ai grossi mezzi di trasporto, ed è rimast o incastrato nelle barriere di contenimento in direzione Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mezzanino, l’autista non rispetta i divieti: tir resta incastrato al ponte della Becca

Leggi anche: Incidente mortale in A4: furgone tampona un tir, il conducente resta incastrato nelle lamiere

Leggi anche: Tir resta "incastrato" lungo il viale mentre prova a invertire il senso di marcia: disagi alla circolazione