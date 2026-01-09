Metrò Cernusco sogna la terza stazione | Il tentativo va fatto in questi anni

Cernusco si prepara a realizzare la sua terza stazione della metropolitana, un progetto che coinvolge anche lo sviluppo di un nuovo rione, strutture sportive e scuole. Il sindaco e la comunità sono convinti che questo intervento possa migliorare la mobilità e la qualità della vita. Negli anni a venire, l’obiettivo è avviare un percorso concreto, valutando attentamente le opportunità e le sfide di questa importante aggiunta al territorio.

Un nuovo rione, strutture sportive, scuole. Quanto basta a Cernusco per sognare la terza stazione della metropolitana in città. Al nuovo quartiere Melghera, che sta rinascendo dopo che è stato abbattuto l’ecomostro di Italia 90, albergo mai finito che per 30 anni è stato l’incubo dei residenti, cancellato dalle ruspe. Al suo posto palazzine con facciate verdi, 120 appartamenti, un parco e una casa di riposo. E l’amministrazione rilancia il progetto sulla Linea Verde tra Cascina Burrona e l’attuale fermata, a cavallo del Naviglio Martesana. Una soluzione simile a quelle che si susseguono da Cimiano a Gessate, che non richiederebbe scavi in sotterranea né nuove gallerie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metrò, Cernusco sogna la terza stazione: "Il tentativo va fatto in questi anni..." Leggi anche: Apple perde in tribunale: se hai fatto questi acquisti con questi account potresti ricevere un rimborso Leggi anche: Coppa Davis, il pronostico di Italia-Belgio: Volandri sogna la terza finale consecutiva Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cernusco & Cologno | 2 Soluzioni perfette a pochi passi dalla Metro Sogim Cernusco presenta due nuove opportunità immobiliari strategiche, ideali per chi cerca la comodità dei collegamenti senza rinunciare alla qualità. 1 IL TRILOCALE SEMI-INDI - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.