Ecco le previsioni del tempo per Roma, venerdì 9 gennaio 2026 alle 19:15. Al mattino, nel nord Italia, si prevede una giornata caratterizzata da molta nuvolosità in transito. Per Roma, si consiglia di consultare aggiornamenti locali per eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molto nuvolosità in transito special.bet ma con tempo asciutto ma Jury apertura nordovest al pomeriggio non sono attese particolari variazioni in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con gradualità ferite da Ovest verso est al Centro Alma molte nubi in transito tutte le regioni con precipitazioni sul Lazio Abruzzo neve nelle zone interne più inverse 700-800 metri al pomeriggio poche variazioni con qualche velatura in transito tra Toscana e tra la pera pera notte tempo in deciso miglioramento con graduali chiarite al sud Al mattino maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi nelle oltre 900 1200 metri al pomeriggio ancora tempo stabile con piogge sparse neve sui rilievi di 1000-1200 m fin verso di 800 metri sulla Sardegna tra la serata era notte tempi miglioramento ma con residui fenomeni può tenere in calo di inverso di 800 fine 700 metri sulla Sardegna temperature minime in generale diminuzione Massimino aumenta il nord-est è in calo altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

