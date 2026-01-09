Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il weekend

Ecco le previsioni del tempo per Genova e la Liguria nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026, secondo gli esperti di 3bMeteo. Le condizioni meteorologiche previste offriranno un quadro chiaro e preciso, aiutando a pianificare attività e spostamenti nella regione. Di seguito, i dettagli sulle temperature, piogge e eventuali variazioni climatiche attese durante il fine settimana.

Si avvicina il weekend del 10 e 11 gennaio 2026 ed ecco le previsioni degli esperti di 3bMeteo per Genova e la Liguria. Il fine settimana, in breve, dovrebbe essere caratterizzato dal bel tempo, ma poi è previsto un peggioramento. Ecco gli scenari per i prossimi giorni. Le mappe del dissesto. VENERDI': la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio.

Risveglio gelido a Genova: mappa delle temperature e previsioni meteo - Risveglio gelido a Genova, tanto che il Comune ha diramato un avviso tramite il canale telegram ufficiale GenovaAlert. genovatoday.it

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana dell'Epifania - Lunedì 5 gennaio a Genova cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperature tra i 3 e gli 8°C con venti forti da nord. genovatoday.it

