Meteo correnti artiche e calo delle temperature in arrivo a Reggio Calabria | le previsioni

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un aumento delle temperature e correnti artiche in arrivo, con un vortice depressionario in formazione sull’Italia. Questa situazione porterà a un’intensa ventilazione occidentale e a un incremento dell’instabilità sui versanti tirrenici della regione, influenzando le condizioni climatiche nei prossimi giorni.

Un vortice depressionario in formazione sull’Italia, alimentato da un flusso di correnti di origine artica, sta innescando un’intensa ventilazione occidentale sulla Calabria e un aumento dell’instabilità sui versanti tirrenici della regione. Già a partire da sabato le correnti artiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

