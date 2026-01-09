Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Ecco le previsioni meteo aggiornate dalla protezione civile della Regione Umbria per il fine settimana, sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026. Le informazioni forniscono un quadro chiaro delle condizioni meteorologiche previste, utili per pianificare le attività quotidiane. I dati sono stati elaborati e pubblicati al 9 gennaio 2026, garantendo un’analisi affidabile e aggiornata sulle condizioni del tempo per i prossimi giorni.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 gennaio 2026. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un intenso e profondo vortice.

