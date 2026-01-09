Meteo Campania svolta autunnale dopo il gelo | piogge intense attese nel weekend

Le previsioni meteo per la Campania indicano un cambiamento significativo nel clima dopo le recenti ondate di gelo. Nel corso del weekend sono attese piogge intense e un aumento delle temperature, segnando una svolta autunnale. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle condizioni meteorologiche previste nella regione.

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, dopo il "risveglio polare" delle scorse ore, temperature in netto rialzo e ritorno del maltempo. Sabato rischio piogge abbondanti, poi nuovo calo termico. Dopo il gelo eccezionale che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi, il quadro meteorologico cambia rapidamente. Le temperature sono in deciso aumento, con valori in rialzo .

