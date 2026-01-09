Meteo arriva la Tempesta di Maestrale | temperature in picchiata e neve in montagna

Un fronte di aria fredda proveniente dall’artico si sta avvicinando all’Italia, portando la cosiddetta

Un vortice depressionario in formazione sull’Italia, alimentato da un flusso di correnti di origine artica, sta innescando un’intensa ventilazione occidentale sulla Sicilia e una fase di variabilità sui settori centro-occidentali dell’isola. Già a partire da sabato le correnti artiche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

