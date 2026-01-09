Meteo a Palermo | weekend freddo con piogge e forti raffiche di maestrale

Il meteo a Palermo per il weekend prevede condizioni di tempo instabile con piogge e raffiche di maestrale. Un sistema depressionario, alimentato da correnti artiche, interessa la regione causando temperature più basse e venti intensi. La situazione richiede attenzione, in particolare nelle zone centro-occidentali e settentrionali dell’isola, dove l’instabilità sarà più marcata.

Un vortice depressionario in formazione sull'Italia, alimentato da correnti di origine artica, sta interessando anche la Sicilia determinando una fase di marcata instabilità, soprattutto sui settori centro-occidentali e settentrionali dell'Isola. Lo dice Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com.

