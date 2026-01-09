Mercosur Paolo Mascarino Pres Federalimentare | Accordo storico Governo vicino a imprese e Paese

Il recente accordo tra l'UE e il Mercosur rappresenta un traguardo importante, con potenziali benefici per l'industria alimentare italiana. Secondo Paolo Mascarino di Federalimentare, il trattato potrebbe portare fino a 400 milioni di euro in export aggiuntivo ogni anno, rafforzando il legame tra imprese e mercato internazionale. Si tratta di un passo significativo per il rapporto tra il nostro Paese e i mercati esteri, con prospettive di crescita e sviluppo economico.

“Il via libera al trattato Ue-Mercosur è un accordo storico, atteso da tempo, e per l'industria alimentare italiana può valere ogni anno fino a 400 milioni di export aggiuntivo. Con la sottoscrizione del Mercosur il Governo fa il bene del Paese e delle imprese, rispondendo concretamente alle necessità e agli obiettivi di crescita e di sviluppo dell'Italia che sono alla base del progresso non solo economico, ma anche sociale”. Lo dichiara il Presidente di Federalimentare Paolo Mascarino “Federalimentare - prosegue - è assolutamente soddisfatta dell'accordo raggiunto e ringrazia il Governo per aver fatto prevalere gli interessi nazionali, prendendosi qualche settimana in più per ulteriormente rafforzare le clausole di salvaguardia a tutela degli agricoltori europei senza però mettere a rischio l'avvio del trattato: quello che già il 16 dicembre era un buonissimo accordo, con le intese odierne diventa un ottimo accordo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

