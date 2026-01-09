Mercosur Casasco FI | Accordo strategico per l' industria italiana Risultato frutto dell' azione di Tajani e Ppe

L’accordo di libero scambio tra UE e Mercosur rappresenta un passo importante per l’industria italiana, ampliando le opportunità commerciali con un’area di 800 milioni di consumatori. Questo risultato, raggiunto grazie all’impegno di Tajani e del PPE, si inserisce in una strategia volta a rafforzare i legami economici e a favorire la crescita del settore industriale nazionale.

"L'accordo di libero scambio UE-Mercosur è una tappa strategica per l'industria italiana. Parliamo del più grande accordo commerciale mai negoziato dall'Unione Europea, che apre un'area di libero scambio da 800 milioni di persone. Per le imprese italiane si tratta di una svolta concreta, con impatti significativi su esportazioni occupazione, competitività e settore produttivo. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia, commentando il via libera europeo all'intesa con i Paesi del Mercosur. "Sono oltre 13.000 le imprese italiane già attive nel mercato Mercosur, con esportazioni per 7,7 miliardi di euro e 98.

L'accordo commerciale con il Mercosur è in bilico: pesa la posizione dell'Italia - A venticinque anni dall'inizio dei negoziati, il destino dell'accordo di libero scambio tra il Mercosur e l'Ue si sta avvicinando alla conclusione, ma la lotta tra sostenitori e oppositori rimane dura ... it.euronews.com

Mercosur, rinviata a gennaio la firma sull’accordo. Italia e Francia prendono tempo - Dalle prime ore del mattino, decine di trattori si sono riversati per le strade della capitale belga, come già ieri avevano fatto a Strasburgo. repubblica.it

