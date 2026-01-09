L’accordo di libero scambio tra l’UE e il Mercosur rappresenta un passo importante per l’industria italiana, offrendo nuove opportunità di mercato. Promosso grazie all’azione di Tajani e del PPE, questo accordo, il più grande negoziato commerciale dell’UE, crea un’area di libero scambio che coinvolge circa 800 milioni di persone. Una strategia che può contribuire alla crescita economica e alla competitività del settore industriale italiano.

“L’accordo di libero scambio UE-Mercosur è una tappa strategica per l’industria italiana. Parliamo del più grande accordo commerciale mai negoziato dall’Unione Europea, che apre un’area di libero scambio da 800 milioni di persone. Per le imprese italiane si tratta di una svolta concreta, con impatti significativi su esportazioni occupazione, competitività e settore produttivo. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato e responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia, commentando il via libera europeo all’intesa con i Paesi del Mercosur. “Sono oltre 13.000 le imprese italiane già attive nel mercato Mercosur, con esportazioni per 7,7 miliardi di euro e 98. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mercosur, Casasco (Fi): "Accordo strategico per l’industria italiana, risultato frutto dell’azione di Tajani e del Ppe"

