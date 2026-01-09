Mercosur a Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato | di cosa si tratta

A Milano, alcuni trattori sono stati utilizzati per bloccare il traffico in protesta contro il trattato tra Mercosur e Unione Europea. Le principali preoccupazioni dei Paesi contrari, come Francia, Polonia, Ungheria e Austria, riguardano il rischio di dumping sui produttori europei e la mancanza di garanzie sulla sicurezza alimentare. Questa mobilitazione riflette le tensioni legate all’accordo commerciale e alle sue implicazioni.

La Francia e gli altri Paesi che si oppongono, ovvero Polonia, Ungheria, Austria, temono infatti un effetto dumping a scapito dei produttori europei e scarse garanzie sulla sicurezza alimentare per i consumatori.

