Mercosur a Milano anche la leghista Sardone sale sui trattori Gli agricoltori protestano | State al governo Non basta dire no in Europa

A Milano, l’eurodeputata leghista Silvia Sardone ha partecipato a una manifestazione agricola, salendo su un trattore per esprimere il proprio dissenso verso il accordo Mercosur. La presenza di politici e agricoltori evidenzia le tensioni sul tema, con i manifestanti che chiedono azioni concrete da parte del governo italiano e europeo, oltre alle semplici dichiarazioni di intenti. La protesta riflette la preoccupazione del settore agricolo circa le implicazioni dell’accordo commerciale.

A Milano, su trattori sale anche l’eurodeputata leghista Silvia Sardone. “Noi abbiamo detto di no in Europa convintamente al Mercosur” racconta dal palco Sardone raccogliendo alcuni applausi. Ma subito dopo interviene Gabriele Ponzano, degli agricoltori autonomi italiani, che si rivolge direttamente all’onorevole: “Lei fa parte di un partito, la Lega, che ha votato no in Europa, ma adesso il pallino ce l’ha il governo italiano dunque vorrei che questa determinazione si vedesse anche in Italia. Non basta dire no in Europa, dobbiamo dire no anche come governo italiano”. L'articolo Mercosur, a Milano anche la leghista Sardone sale sui trattori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

