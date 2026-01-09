Mercosur a Milano anche la leghista Sardone sale sui trattori Gli agricoltori protestano | State al governo Non basta dire no in Europa

A Milano, l’eurodeputata leghista Silvia Sardone ha partecipato a una manifestazione agricola, salendo su un trattore per esprimere il proprio dissenso verso il accordo Mercosur. La presenza di politici e agricoltori evidenzia le tensioni sul tema, con i manifestanti che chiedono azioni concrete da parte del governo italiano e europeo, oltre alle semplici dichiarazioni di intenti. La protesta riflette la preoccupazione del settore agricolo circa le implicazioni dell’accordo commerciale.

A Milano, su trattori sale anche l’eurodeputata leghista Silvia Sardone. “Noi abbiamo detto di no in Europa convintamente al Mercosur” racconta dal palco Sardone raccogliendo alcuni applausi. Ma subito dopo interviene Gabriele Ponzano, degli agricoltori autonomi italiani, che si rivolge direttamente all’onorevole: “Lei fa parte di un partito, la Lega, che ha votato no in Europa, ma adesso il pallino ce l’ha il governo italiano dunque vorrei che questa determinazione si vedesse anche in Italia. Non basta dire no in Europa, dobbiamo dire no anche come governo italiano”. L'articolo Mercosur, a Milano anche la leghista Sardone sale sui trattori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercosur, a Milano anche la leghista Sardone sale sui trattori. Gli agricoltori protestano: “State al governo. Non basta dire no in Europa” Leggi anche: Gli agricoltori protestano con i trattori a Bruxelles al Consiglio Ue contro Mercosur e nuova Pac – Il video Leggi anche: Trattori in strada a Milano: agricoltori in protesta contro il Mercosur La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trattori a Milano bloccano il traffico, la protesta contro l'accordo Ue Mercosur - Contro il trattato di libero scambio con il Mercosur, scaricate balle di fieno davanti alla stazione Centrale. msn.com

Proteste degli Agricoltori a Milano: Opposizione al Trattato Mercosur - Gli agricoltori della Lombardia si uniscono contro il trattato Mercosur, evidenziando le sfide e le difficoltà affrontate dal settore agricolo. notizie.it

Mercosur, trattori bloccano il traffico a Milano: “No all’accordo, difendiamo il Made in Italy” - Secondo gli agricoltori il governo non sta facendo abbastanza: “Vuole darci dei soldi per farci stare zitti ma non è questa la politica che vogliamo” ... msn.com

Accordo con il Mercosur, trattori a Milano e Lega in piazza: «Ascoltare gli agricoltori» x.com

#Milano I trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fieno e - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.