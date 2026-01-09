Selvini è ufficialmente un nuovo giocatore del Forlì, segnando un passo importante nel mercato della squadra. La conferma arriva dopo diverse settimane di trattative, consolidando la presenza del calciatore nel progetto. Ora l’attenzione si rivolge a Onofri dello Spezia, che potrebbe seguire questo percorso, contribuendo a rafforzare la rosa e le ambizioni della società.

La fumata è biancorossa. Adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità: Alessandro Selvini è un nuovo giocatore del Forlì. Ne dà notizia il club di viale Roma tramite una nota nella quale annuncia di "aver trovato l’accordo per il prestito – secco – dal Frosinone fino al termine della stagione". Reduce da un lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro, il 21enne attaccante ciociaro, il cui biglietto da visita recita 42 gettoni conditi da 7 gol e 6 assist in serie C tra Rimini e Lucchese, nell’ultimo periodo si è allenato a pieno regime con i canarini di Max Alvini, primi della classe in serie B, e giunge a Forlì animato da un forte spirito di rivalsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Selvini c’è. Ora l’accelerata per Onofri dello Spezia

