Mercato Roma | Raspadori pronto a lasciare l’Atletico! Adesso i giallorossi restano in attesa della sua decisione

La Roma è in attesa di conoscere la decisione di Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare l’Atlético Madrid. L’attaccante ha manifestato la volontà di valutare nuove opportunità, e ora i giallorossi attendono una risposta ufficiale. La situazione resta aperta, con i dirigenti pronti a valutare eventuali sviluppi per il futuro del calciatore e del mercato della squadra capitolina.

Mercato Roma: Raspadori verso l'addio all'Atlético, ora i giallorossi attendono la scelta definitiva dell'attaccante La Roma attende nelle prossime ore una risposta definitiva da Giacomo Raspadori. Il club giallorosso ha fissato per domani, 10 gennaio 2026, la deadline entro cui l'attaccante dovrà comunicare la propria decisione. Nel frattempo, l'ex Napoli è rientrato a Madrid insieme .

