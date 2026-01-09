Mercato Milan assalto ad un ex Inter | Tare prova a beffare la Juve Il retroscena sull’agente

Da pianetamilan.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato invernale, il Milan cerca un difensore centrale per rafforzare la rosa di Allegri. Tra le trattative in corso, emerge l'interesse per un ex Inter ora all’estero, con Tare che tenta di mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. Un possibile trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra, offrendo un’opzione valida per la difesa rossonera.

Il Milan, alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri, in questo calciomercato invernale, può prendere subito un ex Inter che gioca all'estero. Ma occhio anche alla Juventus. Ecco la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mercato milan assalto ad un ex inter tare prova a beffare la juve il retroscena sull8217agente

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, assalto ad un ex Inter: Tare prova a beffare la Juve. Il retroscena sull’agente

Leggi anche: Calciomercato Inter, il retroscena sull’assalto respinto in estate per Carlos Augusto: il brasiliano condivide l’agente con uno degli obiettivi nerazzurri per l’anno prossimo

Leggi anche: Squalifica Allegri: l’ex Juve a rischio prova TV? Cosa avrebbe detto ad Oriali durante Napoli Milan, spunta il retroscena

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Fenerbahce all'assalto di Nkunku, ma il giocatore vuole rimanere al Milan; La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa; Milan, assalto turco a Nkunku: rifiutati 25 milioni, il Fenerbahce pronto al rilancio. La volontà del giocatore; Juve, assalto a Tonali. Il Milan su Morato del Nottingham.

mercato milan assalto exTonali, l’attuale centrocampista del Newcastle ed ex Milan potrebbe rimanere in Premier League: Chelsea pronto all’assalto - Tonali, l’attuale centrocampista del Newcastle ed ex Milan potrebbe rimanere in Premier League: Chelsea pronto all’assalto Il mercato invernale della Juventus si muove su un doppio binario: quello del ... milannews24.com

mercato milan assalto exCalciomercato Milan, assalto del Fenerbahce per Nkunku: Tare fa muro - Segui le ultimissime sui rossoneri Il mercato intorno a Milanello entra nel vivo. milannews24.com

mercato milan assalto exTuttosport - Milan, per Gatti offerto De Winter alla Juventus: presto un nuovo assalto - Il difensore bianconero piace ad Allegri, che lo vorrebbe in rossonero, ma la Vecchia Signora per ora dice no Nel grande valzer del mercato, tra suggestioni, incastri tattici e vecchi rapporti che tor ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.