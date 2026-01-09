Mercato Lecce accelerata per Fofana | accordo raggiunto nella notte!
Nella notte è stato raggiunto l’accordo tra il Lecce e il centrocampista togolese Fofana, proveniente dal Grazer AK. Si tratta di un nuovo rinforzo per il reparto centrale della squadra, che punta a rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. L’operazione rappresenta un passo importante per il mercato del Lecce, che continua a rafforzarsi per affrontare al meglio le sfide future.
Il centrocampista togolese è in arrivo dal Grazer AK Nuovo rinforzo in arrivo per il centrocampo del Lecce. La società pugliese ha accelerato le operazioni di mercato, raggiungendo nella notte un accordo totale con il Grazer AK per il trasferimento di Sadik Fofana. Come anticipato dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Lazio, accordo raggiunto per la cessione di Castellanos: il West Ham è pronto ad accoglierlo! I dettagli
Leggi anche: Accordo raggiunto tra Grignani e Pausini per La mia storia tra le dita: “La nuova versione resterà sul mercato”
Lecce, il calciomercato entra nel vivo: quasi fatta per Fofana, il club valuta il colpo dal Graz; Calciomercato Lecce, accelerata decisiva: Gendelman vicino alla chiusura.
Lecce, è fatta anche per Sadik Fofana: accordo raggiunto nella notte - Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Sadik Fofana sarà presto un giocatore del Lecce. pianetalecce.it
Il Lecce tratta Sadik Fofana del Grazer AK: si cerca l’intesa - Il Lecce ha messo gli occhi su Sadik Fofana, centrocampista difensivo classe 2003 che gioca in Bundesliga: la situazione ... gianlucadimarzio.com
Lecce, contatti approfonditi per Sadik Fofana - Il Lecce guarda al mercato estero e punta Sadik Fofana: questo è quanto filtra secondo le ultime news dell'insider di calciomercato Gianluca Di Marzio . pianetalecce.it
https://www.trnews.it/2026/01/08/calciomercato-lecce-in-arrivo-gandelman/ - facebook.com facebook
ULTIM'ORA MERCATO Lecce, chiusa la trattativa per Omri Gandelman Intesa raggiunta con il Gent per il centrocampista #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.