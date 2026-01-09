Mercato Juve nuova idea per l’attacco | nel mirino Ferreira Carrasco le ultime sul belga

La Juventus valuta nuovi profili per rinforzare l’attacco in vista della finestra di mercato invernale. Tra le ipotesi emergenti, Ferreira Carrasco è entrato nel mirino del club. Si attendono aggiornamenti sui dettagli della trattativa e sulla possibilità di un trasferimento del calciatore belga, in un contesto di strategia volta a migliorare la rosa senza eccessivi clamori.

Mercato Juve, nuova idea per rinforzare l'attacco: nel mirino spunta Ferreira Carrasco, i dettagli sulla trattativa per il belga La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato invernale alla ricerca di un rinforzo chiave per completare il reparto offensivo. L'obiettivo principale resta il ritorno di Federico Chiesa, considerato dalla dirigenza il profilo ideale per

