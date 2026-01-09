Mercato Inter Romano fa il punto su Muharemovic | Ai nerazzurri piace eccome ma bisogna capire questa cosa…

Romano, tramite il suo canale YouTube, ha analizzato l'interesse dell'Inter per Muharemovic, evidenziando che ai nerazzurri piace il giocatore. Tuttavia, ha anche sottolineato l'importanza di chiarire alcuni aspetti prima di procedere con eventuali trattative. Questo aggiornamento offre un quadro preciso e obiettivo sulla situazione di mercato riguardante il giovane difensore.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così dell'interesse nerazzurro per Muharemovic. Il futuro di Tarik Muharemovic sembra essere destinato a un salto di qualità verso una big del calcio italiano, ma i tempi non appaiono ancora maturi per un trasferimento immediato. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, la posizione del Sassuolo è attualmente di totale chiusura per la finestra di gennaio. Il club emiliano ha intenzione di trattenere il calciatore fino al termine della stagione, rimandando ogni discorso relativo alla cessione alla prossima estate.

