Il mercato dell'Inter per Asllani si sta delineando con due possibili prospettive. Dopo le recenti voci di un possibile trasferimento a Torino, il futuro del centrocampista rimane incerto. In questo articolo analizzeremo le opzioni attualmente sul tavolo e i fattori che potrebbero influenzare la sua destinazione. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi più recenti sul percorso professionale di Asllani.

Inter News 24 Mercato Inter, Asllani sempre più lontano da Torino: ma quale sarà il suo futuro? Ecco le opzioni per il centrocampista. L’avventura di Kristjan Asllani con il Torino sembra essere giunta inesorabilmente ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista classe 2002 è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Marco Baroni. Anche nell’ultima sfida contro l’Udinese, l’ex play dell’Empoli è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, confermando una tendenza che lo vede ormai come un “separato in casa” al Filadelfia. Il passaggio dal 4-3-3 iniziale a nuovi assetti tattici ha reso Asllani non più funzionale allo scacchiere del tecnico granata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, quale futuro per Asllani? Sul tavolo ci sono due opzioni: ecco quali

Leggi anche: Lazio, due opzioni sul tavolo per il Flaminio. Lotito: “Ho parlato con Gualtieri. Ci aspettiamo una svolta immediata”

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Carboni vola in Argentina e su Asllani ci sono due club interessati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

CdS – Asllani lascia il Torino ma non torna all’Inter: la prossima destinazione…; Marotta svela il mercato dell'Inter: dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani; FLASH| Clamoroso Inter: dopo Verona-Torino si deciderà il futuro di Asllani, il piano dei granata; Perché anche Asllani può già tornare all’Inter dopo averlo prestato al Torino pochi mesi fa.

Asllani separato in casa Torino, quale futuro? L’Inter al lavoro per una nuova sistemazione: non mancano le richieste all’estero! - L’Inter al lavoro per una nuova sistemazione: non mancano le richieste all’estero! calcionews24.com