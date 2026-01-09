Mercato Inter il Nottingham preme per Frattesi ma la volontà del giocatore è un’altra | ecco quale

Il mercato di Inter, Nottingham e Galatasaray si concentra su Frattesi, ma il centrocampista preferisce un’altra destinazione. Mentre le trattative si intensificano, la sua volontà rimane chiara, influenzando le decisioni delle società interessate. In questo contesto, si delineano le possibili evoluzioni future, sempre nel rispetto delle preferenze del giocatore e delle dinamiche di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, Nottingham e Galatasaray premono per Frattesi, ma il centrocampista aspetta un’altra squadra.. Mentre l’Inter si prepara a blindare la vetta della classifica nel big match di domenica contro il Napoli, l’attenzione della dirigenza è catalizzata dalle manovre in uscita. Il nome più caldo è quello di Davide Frattesi, ormai ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu e assente nell’ultima trasferta di Parma. Come riportato da SportMediaset, la valutazione del club nerazzurro è chiara: servono 35 milioni di euro per lasciar partire l’ex Sassuolo. La situazione, tuttavia, resta bloccata in un complesso intreccio internazionale che coinvolge Turchia, Inghilterra e Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

