Mercato Inter caccia al rinforzo sulla fascia destra per gennaio Il suggerimento di Pastore
Il mercato di gennaio si avvicina e l’Inter valuta possibili rinforzi sulla fascia destra. Secondo le indicazioni di Pastore, il club sta monitorando diverse opzioni per rafforzare questa zona del campo. La società, sempre attenta alle esigenze tecniche e di rosa, studia le opportunità per migliorare la qualità delle alternative disponibili, mantenendo un approccio strategico e mirato per il mercato di metà stagione.
Inter News 24 Mercato Inter, caccia al rinforzo sulla fascia destra. Le parole di Pastore. Segui le ultime sui nerazzurri. Il mercato di gennaio si preannuncia strategico per la Beneamata, chiamata a puntellare la rosa per mantenere alta la competitività in tutte le competizioni. Al centro delle riflessioni della dirigenza di Viale Liberazione c’è la fascia destra, un settore dove serve maggiore freschezza e alternative tattiche. Durante la trasmissione “L’ascia raddoppia”, il noto giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato i possibili scenari per i nerazzurri, evidenziando la necessità di inserire un profilo duttile. 🔗 Leggi su Internews24.com
