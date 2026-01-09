Mercato e convocazioni Il Grifone sempre attivo

Il mercato del Grosseto è in continuo movimento, con novità sia in entrata che in uscita. Recentemente, il centrocampista Simone Della Latta ha lasciato i biancorossi e si è trasferito alla Pistoiese, dopo aver concluso il suo rapporto con il club toscano. La società rimane attiva nel rafforzare la rosa e nel gestire le convocazioni, mantenendo un’attenzione costante sulle esigenze della squadra.

Movimenti in uscita ed in entrata per il Grosseto. Il centrocampista Simone Della Latta, infatti, è approdato alla Pistoiese dopo che si è svincolato dalla società biancorossa dove era arrivato in estate. Per un "over" che lascia la corte di mister Indiani due "under" che arrivano: si tratta di Matteo Masini e di Filippo Monteverde. Matteo Masini, classe 2005, centrocampista, si è svincolato dal Siena dove ha realizzato 10 presenze. Scuola Empoli ha avuto esperienze anche nel Follonica Gavorrano. Filippo Monteverde, classe 2006, esterno basso di sinistra, possiede capacità offensive. Svincolato dalla Lavagnese, girone A serie D, vanta 18 presenze, 2 gol e 4 assist.

