Mercatini gennaio 2026 a Milano | eventi tra vintage modernariato e hand-made

I mercatini di gennaio 2026 a Milano offrono un’ampia selezione di oggetti tra vintage, modernariato e hand-made. Sono l’occasione per scoprire articoli di ogni tipo, dall’abbigliamento ai dischi in vinile, con anche esposizioni e degustazioni dedicate agli agrumi. Un’opportunità per esplorare il territorio e trovare pezzi unici, senza fretta e in un’atmosfera tranquilla.

Dall'oggettistica all'abbigliamento fino ai dischi in vinile. Ma anche un'esposizione (con assaggi) e possibilità di fare acquisti dedicata agli agrumi.

Befana a Milano 2026: cosa fare il 6 gennaio con bambini - Cosa fare a Milano il 6 gennaio 2026: mercatini in Duomo, Villaggio delle Meraviglie, pattinaggio, musei al coperto e itinerari family con consigli pratici. milanofree.it

Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere - Milano, 8 gennaio 2026 – Il nuovo anno apre con un’agenda fitta di eventi in Lombardia, tra concerti di grandi nomi, sagre ... ilgiorno.it

2026, 11 gennaio ricominciano i mercatini dell'usato al Centro Sociale G. Graziosi di Carpi. Anno nuovo, nuove occasioni, VI ASPETTIAMOOO... - facebook.com facebook

