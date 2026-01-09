Merate rissa tra studenti fuori dal bar | ferito un 19enne

A Merate, il 9 gennaio 2026, si è verificata una lite tra studenti fuori da un bar, che ha portato a una colluttazione. Durante l’episodio, un giovane di 19 anni è rimasto ferito. L’incidente ha attirato l’attenzione dei passanti e ha evidenziato le problematiche legate alla gestione dei conflitti tra giovani in aree pubbliche.

Merate (Lecco), 9 gennaio 2026 – Le urla, le minacce, gli insulti. Poi i calci e i pugni. In strada, davanti a tutti. Così questa mattina a Merate, davanti ad un bar, è andata in scena una rissa tra ragazzi. Como rissa a colpi di bottiglie ai giardini a lago: un ferito e un arrestato Prima di andare a scuola infatti, alcuni studenti si sono picchiati fuori dal locale in via Alcide De Gasperi, vicino al polo degli istituti superiori, dove avevano appena fatto colazione insieme. A terra è rimasto un giovane di 19 anni, che è stato soccorso in ambulanza e portato al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

