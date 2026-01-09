Meloni | libertà stampa è base democrazia

Il presidente Meloni sottolinea l’importanza della libertà di stampa come pilastro essenziale di una democrazia sana. In un contesto in cui l’informazione libera e indipendente garantisce il corretto funzionamento delle istituzioni, è fondamentale che tutti si impegnino a proteggerla e difenderla. La libertà di stampa rappresenta un elemento imprescindibile per mantenere un sistema democratico equilibrato e trasparente.

11.54 "La libertà di stampa è un presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi nazione democratica e noi siamo tutti chiamati a proteggerla e a difenderla".Così la premier alla Camera nella conferenza stampa d'inizio anno. Ricorda "il caso dell'assalto alla sede de La Stampa: anche se i giornalisti non c'erano in quel momento, erano ovviamente loro l'oggetto di quella intimidazione. La mia personale solidarietà e quella del Governo non è mai mancata, è stata sempre chiara e netta, penso sia giusto ribadirla qui". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

**Giornalisti: Meloni, 'libertà stampa presupposto stato salute democrazia'**

M.O., Meloni: libertà stampa pilastro democrazia, va difesa senza ambiguità

