Meloni | grazie Caracas per scarcerazioni

Il presidente Meloni ha espresso gratitudine a Caracas per le recenti scarcerazioni e ha sottolineato l'importanza di un dialogo aperto con il Venezuela. Seguendo con attenzione la situazione nel paese, Meloni auspica l'avvio di una nuova fase di relazioni costruttive tra Roma e Caracas, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la cooperazione tra i due governi.

11.23 "Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Rodriguez si apra nuova stagione di relazioni costruttive Roma-Caracas". Così una nota della premier Meloni. "In tal senso -prosegue- esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con passi ulteriori nella medesima direzione". Poi alla tradizionale conferenza sta alla Camera con i giornalisti: per Trentini mobilitati tutti i canali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Meloni va dai Volenterosi sorvolando i dubbi di Salvini su Caracas Leggi anche: Esplosioni nella notte a Caracas: boati, incendi e l’ombra di un attacco Usa. Tajani: “Seguiamo evoluzione, Meloni informata” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni va dai Volenterosi sorvolando i dubbi di Salvini su Caracas - Gli alleati europei del leghista sostengono più di lui la linea della premier (che a Parigi cerca di mediare con gli altri leader europei divisi su Trump) ... ilfoglio.it

Meloni: “riconoscere Palestina solo con Hamas disarmato”/ “No soldati a Kiev. Grazie Salvini per Piano Casa” - Da Gaza all'Ucraina, sfide in UE su clima, burocrazia e casa LE COMUNICAZIONI DI MELONI VERSO IL CONSIGLIO ... ilsussidiario.net

Ma il vostro reddito familiare è aumentato grazie alla Meloni A me No!!! - facebook.com facebook

PAC, SQUARTA (FDI-ECR): “RISULTATO CONCRETO GRAZIE A GOVERNO MELONI” "Garantire reddito agricoltori, tutelare sovranità alimentare e riequilibrare eccessi ideologici delle politiche green" @MSquarta Link al comunicato stampa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.