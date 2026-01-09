Il governo di Giorgia Meloni si concentra sulla stabilità politica, rilanciando il piano casa e la legge elettorale. In un contesto in cui si cerca di evitare fibrillazioni all’interno della maggioranza, Meloni ha rivolto un’attenzione particolare a rafforzare le iniziative legislative, anche rispondendo alle critiche di Anm. L’obiettivo è mantenere un percorso stabile e coerente, con un’attenzione costante alle questioni di rilievo per il Paese.

AGI - L'obiettivo è assicurare la stabilità del governo, anche perché "non vedo rischi di fibrillazioni nella maggioranza ". L'orizzonte è arrivare a fine legislatura e ripresentarsi al cospetto degli italiani per poter poi continuare il lavoro a Palazzo Chigi, "non sono interessata al Quirinale, mi basta quello che sto facendo". Anche se arrivasse la sconfitta del fronte del sì al referendum - la data confermata è quella del 22 e del 23 marzo - non ci sarebbero le dimissioni del capo dell'esecutivo. Giorgia Meloni in una conferenza stampa fiume, al tradizionale appuntamento con i cronisti per tracciare un bilancio del 2025 e indicare la rotta del 2026, evita toni polemici. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni, una stoccata ad Anm e rilancia il piano casa e la legge elettorale

Leggi anche: Meloni, una stoccata ad Anm e rilancia il piano casa e la legge elettorale

Leggi anche: FdI accelera su legge elettorale e premierato. Schlein sfida Meloni ad Atreju

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meloni, una stoccata ad Anm e rilancia il piano casa e la legge elettorale; Crisi dell’ospedale di Polistena, il Comitato dei Sindaci Asp cerca soluzioni durature; Sanità pediatrica in Calabria, il caso del piccolo Leonardo riapre il tema delle cure negate; Cosenza in piazza contro le guerre, «corsa al riarmo preoccupante».

Meloni, una stoccata ad Anm e rilancia il piano casa e la legge elettorale - L'obiettivo è assicurare la stabilità del governo, anche perché "non vedo rischi di fibrillazioni nella maggioranza". msn.com