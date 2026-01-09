Meloni | Trentini? Mobilitati tutti i canali Sulla Groenlandia | Non credo a intervento Usa impatterebbe sul futuro della Nato

Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un'azione coordinata tra tutti i canali per i Trentini. Riguardo alla Groenlandia, ha espresso scetticismo sull'intervento degli Stati Uniti, evidenziando come questa scelta potrebbe influire sul futuro della NATO. La discussione ha affrontato temi di politica nazionale e internazionale, offrendo un quadro chiaro e diretto sulle posizioni del governo.

Messaggio di Meloni a Rodríguez: “Grata per la liberazione dei detenuti italiani” - Il messaggio della premier per sbloccare la vicenda di Alberto trentini detenuto in Venezuela. repubblica.it

Trentini, diplomazia al lavoro: «Trattative in corso per Alberto». E le ong venezuelane lo citano fra i casi-simbolo - Il veronese Giovanni Umberto De Vito, ambasciatore italiano in Venezuela, pesa le parole con estrema e comprensibile cautela. ilgazzettino.it

Il Venezuela annuncia la liberazione dei detenuti stranieri: c’è speranza per Alberto Trentini, Meloni al lavoro- - facebook.com facebook

Il Venezuela annuncia la liberazione dei detenuti stranieri: c’è speranza per Alberto Trentini, Meloni al lavoro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.