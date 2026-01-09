Meloni | Trentini? Mobilitati tutti i canali Sulla Groenlandia | Non credo a intervento Usa impatterebbe sul futuro della Nato
Durante un incontro con i giornalisti, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un'azione coordinata tra tutti i canali per i Trentini. Riguardo alla Groenlandia, ha espresso scetticismo sull'intervento degli Stati Uniti, evidenziando come questa scelta potrebbe influire sul futuro della NATO. La discussione ha affrontato temi di politica nazionale e internazionale, offrendo un quadro chiaro e diretto sulle posizioni del governo.
