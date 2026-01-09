Meloni traccia obiettivi 2026 | più sicurezza e legge elettorale

Giorgia Meloni, dal suo insediamento, ha concentrato l’attenzione sulla sicurezza, introducendo iniziative come il decreto anti rave. Per il 2026, la presidente del Consiglio ha delineato obiettivi chiari, tra cui il miglioramento della sicurezza e una revisione della legge elettorale. Questi interventi riflettono l’impegno del governo a rafforzare l’ordine pubblico e a definire un quadro legislativo più stabile per il paese.

Roma, 9 gen. (askanews) – In principio fu il decreto anti rave. Sin dall'insediamento Giorgia Meloni ha puntato molto sulla sicurezza e su provvedimenti che mostrassero la volontà del governo di rafforzarla. E per il 2026, anno che porterà questo Parlamento dritto verso le elezioni Politiche, la presidente del Consiglio ha intenzione di tornare a insistere su questo terreno, a farne un tema centrale della prossima campagna elettorale. Come ha dimostrato nella conferenza stampa annuale organizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. "Abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza in questi tre anni, anni di lassismo non sono facili da cancellare, ma i risultati per me non sono sufficienti", ha ammesso.

