Meloni tra gag e polemiche la frecciata a Vannacci e la battuta su Fiorello
Roma, 9 gennaio 2026 – In un clima di confronto politico, Giorgia Meloni si distingue per alcune uscite pubbliche, tra battute e critiche. Tra una frecciata a Vannacci e una battuta su Fiorello, si inseriscono le recenti dichiarazioni che evidenziano il suo ruolo nel panorama politico italiano, tra questioni interne e riflessi sugli scenari internazionali. Un quadro che riflette l’attuale momento di tensione e dialogo nel paese.
Roma, 9 gennaio 2026 – Non solo riforme, scenari internazionali e immancabili richiami alla stabilità. La consueta conferenza stampa è diventata ormai di inizio anno, come rivendicato dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Abbiamo inaugurato una nuova tradizione”. Davanti a una platea dell’Aula dei Gruppi parlamentari fitta di giornalisti, la premier ha risposto a quaranta domande. E, per restare in tema tradizione, nel corso delle tre ore di conferenza non sono mancate irritazioni, repliche stizzite a domande insidiose e qualche intervento a sorpresa. L’ironia e l'improvvisazione, d’altronde, sono un tratto distintivo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Meloni e la sicurezza: «Spesso toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti. Mattarella? Non sempre d'accordo, ma lui difende l'interesse nazionale». Gag su Fiorello
Leggi anche: Meloni: “L’Ue parli con la Russia; toghe spesso vanificano lavoro del governo”. Poi la battuta su Fiorello
Meloni tra gag e polemiche, la frecciata a Vannacci e la battuta su Fiorello - La premier ha risposto al fuoco di fila di 40 domande in tre ore di conferenza stampa, rivendicando il lavoro fatto dal suo governo ma anche replicando stizzita ad alcuni giornalisti ... quotidiano.net
Meloni tiene unito il Centrodestra e grazie al trampolino del (probabile) SI' alla riforma della giustizia svela le carte. Così sarà premier fino al 2032 - Il significato politico della conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con tanto di risposta piccata e polemica alla giornalista de Il Domani che è rimasta zitta ... affaritaliani.it
#TG2000 - La #Manovra approda al #Senato tra le polemiche #22dicembre #pensioni #Giorgetti #governo #Meloni #politica #parlamento #news #TV2000 @tg2000it x.com
Riscatto laurea, stop al taglio: Meloni ferma la stretta dopo le polemiche Dopo le polemiche sul maxi-emendamento alla Manovra, Giorgia Meloni chiarisce che chi ha già ... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.