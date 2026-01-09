Meloni | Tajani ha fatto miracoli negli ultimi tre anni con Forza Italia – Il video

Il video mostra le parole di Giorgia Meloni, che riconosce i risultati ottenuti da Antonio Tajani negli ultimi tre anni con Forza Italia. Pur evitando commenti sulle dinamiche interne di altri partiti, Meloni sottolinea il lavoro considerevole svolto da Tajani, definendolo “miracoloso”. Queste dichiarazioni evidenziano l’apprezzamento per gli sforzi e i risultati raggiunti in un contesto politico complesso.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Non metto bocca sulle dinamiche interne di un altro partito. Posso dire che quello che ha fatto Antonio Tajani negli ultimi tre anni abbia oggettivamente del miracoloso. Forza Italia non aveva più il carisma di Silvio Berlusconi. Nessuno pensava che fosse possibile vedere lo stato di salute attuale di Forza Italia. Antonio Tajani ha fatto un lavoro straordinario”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno. Courtesy: Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

