Il governo italiano prosegue con impegno la sua attività per il rilascio di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da più di 400 giorni. La notizia evidenzia la determinazione delle autorità italiane nel cercare di garantire la libertà e il ritorno del cittadino, sottolineando l’importanza di questa vicenda a livello diplomatico e umano.

Il governo italiano continua a lavorare senza sosta per la liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni. A dichiararlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione della stampa parlamentare che si è tenuta oggi, 9 gennaio 2026. Il governo si occupa di questa vicenda da 400 giorni, Trentini non è l’unico italiano detenuto. Non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la madre di Alberto non potrà abbracciare suo figlio. La dichiarazione della premier arriva all’indomani della liberazione di due cittadini italiani, Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, detenuti in Venezuela, un evento accolto con soddisfazione dal governo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meloni su Trentini in Venezuela: “Non ci fermiamo finché sua madre non potrà abbracciarlo”

