Meloni | Spesso le toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti Mattarella? Non siamo sempre d' accordo Gag su Fiorello
La premier Meloni ha commentato criticamente il ruolo delle toghe nel sistema giudiziario e ha espresso la sua posizione sulla situazione internazionale, ribadendo il rifiuto dell'invio di truppe italiane in Ucraina. Durante un incontro con i giornalisti, ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Mattarella e ha smentito l'interpretazione di un veto di Salvini come filoputiniano. La sua posizione si inserisce nel contesto di un dibattito politico e istituzionale in corso.
La premier incontra i giornalisti e ribadisce il suo no all'invio di truppe italiane in Ucraina: «Veto di Salvini filoputiniano? Non condivido questa lettura. Ha ragione Macron, è l'ora che l'Ue parli con la Russia». Sul Venezuela: «Per Trentini mobilitati tutti i canali». Groenlandia: «Non condividerei operazione militare di Trump». Striscioni Fnsi sul rinnovo del contratto giornalistico . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
