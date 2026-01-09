Meloni | Spesso le toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti Mattarella? Non siamo sempre d' accordo Gag su Fiorello

La premier Meloni ha commentato criticamente il ruolo delle toghe nel sistema giudiziario e ha espresso la sua posizione sulla situazione internazionale, ribadendo il rifiuto dell'invio di truppe italiane in Ucraina. Durante un incontro con i giornalisti, ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Mattarella e ha smentito l'interpretazione di un veto di Salvini come filoputiniano. La sua posizione si inserisce nel contesto di un dibattito politico e istituzionale in corso.

Meloni: 'Non condividerei un'azione Usa in Groenlandia. Spesso le toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine' - Ci occupiamo di Trentini fino a quando non riabbraccerà la madre' (ANSA) ... ansa.it

Meloni: “Non sempre d’accordo con Trump. Ma qual è l’alternativa? Assaltare i McDonald's?” - La conferenza stampa di inizio anno della premier: «Su Gedi salvaguardare l’occupazione. lastampa.it

Venezuela, Meloni: per la liberazione degli italiani "mobilitati tutti i canali". Sicurezza: "Toghe vanificano spesso lavoro forze dell'ordine" nella conferenza di fine anno x.com

Il lavoro delle Forze dell'Ordine merita rispetto e sostegno costante, perché dietro ogni intervento ci sono professionalità, sacrifici e rischi spesso elevati. Il Governo Meloni, con le sue scelte concrete, ha rafforzato strumenti e risorse a favore delle forze dell'Or - facebook.com facebook

