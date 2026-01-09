Meloni Schlein | nemmeno una parola su sanità e scuola

Durante una conferenza stampa di tre ore, Giorgia Meloni non ha menzionato temi fondamentali per gli italiani, come la sanità pubblica, il costo della vita e la scuola. La mancanza di riferimenti su questi argomenti solleva interrogativi sulle priorità del governo e sulle esigenze ancora in attesa di attenzione. È importante monitorare come le future politiche affronteranno queste questioni cruciali per la società.

Roma, 9 gen. (askanews) – “In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita e nemmeno sulla scuola”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. Aggiunge la Schlein: “Prometteva di abolire le accise e invece le ha aumentate, prometteva di ridurre le tasse e invece siamo ai massimi da 10 anni. Promettevano di anticipare le pensioni e invece hanno ritardato l’età pensionabile. Davanti alla sua incoerenza toccherà a noi costruire un’Italia più giusta”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

