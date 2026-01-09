Meloni scherza con i giornalisti | Io al Quirinale? Mi piacerebbe lavorare a pagamento con Fiorello – Il video

Il video mostra Giorgia Meloni scherzare con i giornalisti, esprimendo il desiderio di collaborare con Fiorello a pagamento, senza approfondimenti politici. La frase riflette un tono leggero e spontaneo, evidenziando un momento di confidenza tra la premier e i media. L’intervento, condiviso dall’Agenzia Vista, si inserisce nel contesto delle dichiarazioni informali di Meloni, senza influenzare l’attuale scenario istituzionale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello a pagamento, questo è quello che vorrei fare volentieri. Mi basta e mi appassiona quello che sto facendo, attualmente non c'è nei miei radar l'obiettivo di salire di livello", così Giorgia Meloni sulla possibilità di diventare Presidente della Repubblica. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

