Meloni sbotta con la giornalista | Sul mio conto accuse infamanti il video

Durante una conferenza stampa, Giorgia Meloni ha reagito con fermezza a una domanda della giornalista di 'Domani', Francesca De Benedetti, riguardante questioni internazionali e un'inchiesta giornalistica. La Premier ha espresso il suo disappunto, definendo infamanti alcune accuse rivoltele. Questo episodio ha attirato l'attenzione sul tono e sui contenuti del confronto, evidenziando le tensioni tra politica e giornalismo in un momento di particolare attenzione pubblica.

Giorgia Meloni perde la pazienza e risponde a muso duro alla giornalista del quotidiano 'Domani' Francesca De Benedetti che nel corso della conferenza stampa di inizio anno le aveva rivolto prima una domanda sulla situazione in Venezuela e poi su un'inchiesta del suo stesso giornale.

