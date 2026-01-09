Meloni | Salvini filo-putiniano? Non condivido i fili li hanno i burattini – Il video
L'intervento di Meloni sulla posizione di Salvini riguardo all'invio di militari in Ucraina sottolinea come le scelte politiche siano spesso influenzate da diversi fattori. Nel video, la premier evidenzia che non si può attribuire a Salvini un atteggiamento filo-putiniano, suggerendo invece che le decisioni sono dettate da interessi più complessi e meno evidenti. Un punto di vista che invita a riflettere sulle dinamiche di potere e influenza nella politica internazionale.
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Un veto putiniano di Salvini all'invio di militari in Ucraina? Non condivido questa affermazione, i fili li hanno burattini. Il dibattito all'interno della maggioranza è come difendere al meglio l'interesse nazionale. C'è una fetta maggioritaria a livello nazionale che ritiene che si possano fare passi indietro nell'impegno a Kiev, io penso che occorre essere al fianco dell'Ucraina, per me l'unico modo di garantire la pace è la deterrenza". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
