Meloni | Rinnovamento di Forza Italia? Non metto bocca ma Tajani ha fatto miracoli – Il video

Il commento di Meloni sul rinnovamento di Forza Italia evidenzia il ruolo di Tajani e degli altri dirigenti nel processo di rinnovamento del partito. Pur evitando di entrare nel dettaglio delle dinamiche interne, Meloni riconosce gli sforzi e i risultati ottenuti, sottolineando l'importanza di un lavoro coordinato e strategico nel contesto politico attuale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Quanto fatto da Antonio Tajani ha del miracoloso. Non metto bocca sulle dinamiche interne a Forza Italia, quello che posso dire è che quello che ha fatto Tajani, insieme agli altri dirigenti di Forza Italia, è un lavoro straordinario". Lo dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

