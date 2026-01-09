Meloni | Per ridurre emigrazione ragionare su salario di primo ingresso in mondo lavoro – Il video
Il problema dell'emigrazione italiana rimane una sfida persistente. Secondo Meloni, una delle soluzioni potrebbe essere migliorare i salari di primo ingresso nel mondo del lavoro, per rendere meno allettante la scelta di partire. Questo approccio mira a ridurre la motivazione economica che spinge molti giovani a cercare opportunità oltre confine, contribuendo a trattenere le risorse nel paese.
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "L'emigrazione è un problema annoso per l'Italia credo che la questione principale sia la questione salariale, cioè la percezione che all'estero i salari possano andare meglio. Andrebbe fatto un ragionamento sui salari di primo ingresso". Così la premier Meloni alla conferenza di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
