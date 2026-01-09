Meloni | Non credo in un’azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei

Il premier Meloni ha espresso scetticismo riguardo a un’eventuale azione militare degli Stati Uniti in Groenlandia, sottolineando che non la condivide e che non sarebbe nel interesse di nessuno. Le sue parole riflettono una posizione prudente e orientata al dialogo, evidenziando la volontà di evitare escalation militari e di mantenere relazioni stabile tra le nazioni.

«Io non credo nell’ipotesi che gli Usa avviino un’azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei» e «che non converrebbe a nessuno». «L’ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa da Rubio e dallo stesso Donald Trump. Io credo che l’amministrazione Trump, con i suoi metodi molto assertivi, stia ponendo l’attenzione sull’importanza strategica della Groenlandia per i suoi interessi e per la sua sicurezza. È un’area in cui agiscono molti attori stranieri e credo che il messaggio degli Usa è che non accetteranno ingerenze eccessive di attori stranieri». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni: «Non credo in un’azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei» Leggi anche: Groenlandia, Meloni: "Non credo a ipotesi azione militare Usa, non la condividerei" Leggi anche: Meloni, conferenza stampa di inizio anno. "Non credo in un'azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei" LA DIRETTA La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Meloni: "Non credo in azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei" - 'Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei' e 'che non converrebbe a nessuno'. notizie.tiscali.it

