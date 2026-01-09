Meloni | Non credo che Trump proverà un’azione militare in Groenlandia Non la condividerei

Da ilfoglio.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commento di Meloni suggerisce una certa fiducia nella posizione degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia, escludendo l’ipotesi di un intervento militare. La sua dichiarazione riflette un’analisi prudente e moderata, sottolineando la mancanza di motivi convincenti per un’azione di questo tipo. In un contesto internazionale complesso, tali parole contribuiscono a chiarire le posizioni italiane e a mantenere un tono equilibrato nelle discussioni sul tema.

“Continuo a non credere che gli Stati Uniti proveranno un’azione militare per il possesso della Groenlandia. Un’iniziativa che in ogni caso non condividerei. Marco Rubio e Trump lo hanno escluso”, ha detto Meloni. “Penso – ha aggiunto – che l’amministrazione Trump con i suoi metodi molto assertivo stia ponendo l’attenzione sull’interesse strategico dell’area artica per la sua sicurezza. Un’area dove agiscono però altre potenze straniere. Il messaggio che gli Usa mandano è che non accetteranno queste ingerenze”. "Entro la fine di questo mese il ministero degli Affari esteri presenterà una strategia italiana sull'artico perchè capiamo quanto sia strategico e importante oggi occuparsi di questa area del mondo e stiamo facendo la nostra parte”, ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni non credo che trump prover224 un8217azione militare in groenlandia non la condividerei

© Ilfoglio.it - Meloni: “Non credo che Trump proverà un’azione militare in Groenlandia. Non la condividerei”

Leggi anche: Groenlandia, Meloni: "Non credo a ipotesi azione militare Usa, non la condividerei"

Leggi anche: Meloni, conferenza stampa di inizio anno. "Non credo in un'azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei" LA DIRETTA

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

meloni credo trump prover224Meloni: “Non credo che Trump proverà un'azione militare in Groenlandia. Non la condividerei” - "Entro la fine di questo mese il ministero degli Affari esteri presenterà una strategia italiana sull'artico perché capiamo quanto sia strategico e importante oggi occuparsi di questa area del mondo e ... ilfoglio.it

meloni credo trump prover224Meloni: Non credo all'azione militare degli Stati Uniti contro la Groenlandia - (Agenzia Vista) "Non credo nell’ipotesi che gli USA avviino una azione militare contro la Groenlandia. stream24.ilsole24ore.com

meloni credo trump prover224Meloni, non credo in azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei - "Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un' azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei" e "che non converrebbe a nessuno. quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.