Il commento di Meloni suggerisce una certa fiducia nella posizione degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia, escludendo l’ipotesi di un intervento militare. La sua dichiarazione riflette un’analisi prudente e moderata, sottolineando la mancanza di motivi convincenti per un’azione di questo tipo. In un contesto internazionale complesso, tali parole contribuiscono a chiarire le posizioni italiane e a mantenere un tono equilibrato nelle discussioni sul tema.

“Continuo a non credere che gli Stati Uniti proveranno un’azione militare per il possesso della Groenlandia. Un’iniziativa che in ogni caso non condividerei. Marco Rubio e Trump lo hanno escluso”, ha detto Meloni. “Penso – ha aggiunto – che l’amministrazione Trump con i suoi metodi molto assertivo stia ponendo l’attenzione sull’interesse strategico dell’area artica per la sua sicurezza. Un’area dove agiscono però altre potenze straniere. Il messaggio che gli Usa mandano è che non accetteranno queste ingerenze”. "Entro la fine di questo mese il ministero degli Affari esteri presenterà una strategia italiana sull'artico perchè capiamo quanto sia strategico e importante oggi occuparsi di questa area del mondo e stiamo facendo la nostra parte”, ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni: “Non credo che Trump proverà un’azione militare in Groenlandia. Non la condividerei”

Leggi anche: Groenlandia, Meloni: "Non credo a ipotesi azione militare Usa, non la condividerei"

Leggi anche: Meloni, conferenza stampa di inizio anno. "Non credo in un'azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei" LA DIRETTA

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Meloni: “Non credo che Trump proverà un'azione militare in Groenlandia. Non la condividerei” - "Entro la fine di questo mese il ministero degli Affari esteri presenterà una strategia italiana sull'artico perché capiamo quanto sia strategico e importante oggi occuparsi di questa area del mondo e ... ilfoglio.it