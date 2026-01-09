Meloni | Non credo a invasione Usa in Groenlandia e non la condividerei – Il video

Il dibattito sulla possibilità di un intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia ha suscitato attenzione. La premier Meloni ha espresso fiducia nel fatto che un'azione di questo tipo sia poco probabile e ha sottolineato che non la condividerebbe, considerando che non porterebbe benefici a nessuno. La questione rimane aperta nel contesto delle tensioni geopolitiche e delle strategie di tutela delle risorse nelle regioni artiche.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei, non converrebbe a nessuno. 'ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stato escluso da Rubio e dallo stesso Donald Trump. Io credo che l’amministrazione Trump con i suoi metodi molto assertivi stia ponendo l'attenzione sulla importanza strategica della Groenlandia per suoi interessi e per la sua sicurezza. E' un'area in cui agiscono molti attori stranieri e credo che il messaggio degli Usa è che non accetteranno ingerenze eccessive di attori straniere". 🔗 Leggi su Open.online

