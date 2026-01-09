Meloni niente Quirinale | Sogno di lavorare con Fiorello
Durante una conferenza stampa alla Camera, Giorgia Meloni ha dichiarato che preferirebbe lavorare con Fiorello piuttosto che puntare a diventare Presidente della Repubblica. La premier ha risposto a una domanda sul suo futuro politico, precisando le sue priorità e desideri professionali, senza menzionare l’eventualità di un incarico al Quirinale. La dichiarazione riflette il suo orientamento verso progetti e collaborazioni più immediati e concreti.
(Adnkronos) – Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Meglio lavorare con Fiorello. Durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 9 gennaio, alla Camera dei deputati, alla premier è stato chiesto se, tra le sue aspirazioni del futuro prossimo, ci fosse anche essere eletta al Quirinale. Meloni però ha scelto di rispondere con ironia.
