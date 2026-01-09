Meloni | Libertà stampa presupposto stato di salute nazione democratica

La libertà di stampa è un elemento essenziale per il funzionamento di una democrazia. Garantire un'informazione libera e indipendente permette ai cittadini di essere correttamente informati e di partecipare attivamente alla vita pubblica. È compito di tutti proteggere questo diritto, che rappresenta un indicatore fondamentale dello stato di salute di una nazione democratica. Solo attraverso un’informazione libera si può mantenere un sistema politico trasparente e responsabile.

Meloni: Libertà di stampa presupposto fondamentale per una democrazia. La difendiamo - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Sono contenta che si apprezzi l’impegno che il Governo aveva preso un anno fa per garantire agli ... msn.com

Meloni: «Grati per la liberazione dei detenuti politici in Venezuela. Libertà di stampa presupposto per la democrazia» - È in programma oggi alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal ... ilmattino.it

