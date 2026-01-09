Meloni | Libertà stampa presupposto stato di salute nazione democratica

La libertà di stampa è un elemento essenziale per il funzionamento di una democrazia. Garantire un'informazione libera e indipendente permette ai cittadini di essere correttamente informati e di partecipare attivamente alla vita pubblica. È compito di tutti proteggere questo diritto, che rappresenta un indicatore fondamentale dello stato di salute di una nazione democratica. Solo attraverso un’informazione libera si può mantenere un sistema politico trasparente e responsabile.

“La libertà di stampa è un presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi nazione democratica e noi siamo tutti chiamati a proteggerla e a difenderla”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

