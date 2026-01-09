Meloni | Libertà di stampa presupposto fondamentale per una democrazia La difendiamo – Il video
Il governo si impegna a garantire condizioni di sicurezza adeguate agli operatori dell’informazione inviati all’estero, riconoscendo l’importanza della libertà di stampa come elemento fondamentale per una democrazia. Questa attenzione sottolinea l’importanza di tutelare il diritto di informare e di essere informati, garantendo un’informazione libera e indipendente anche in contesti internazionali.
(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Sono contenta che si apprezzi l’impegno che il Governo aveva preso un anno fa per garantire agli operatori dell’informazione inviati all’estero di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza. Voglio cogliere questa occasione per rinnovare la mia solidarietà ai colleghi che con il loro coraggio ci consentono di arrivare dove i nostri occhi non potrebbero arrivare. Parliamo dei luoghi fisici e non che altrimenti sarebbero invisibili all’opinione pubblica. Molti di loro hanno perso la vita, voglio rendere omaggio alla loro memoria. In Parlamento c’è stato il primo via libera per una legge per ricordare i giornalisti venuti a mancare. 🔗 Leggi su Open.online
