Meloni | Io al Quirinale? Mi basta il mio livello E ironizza | Lavorerei volentieri con Fiorello a pagamento

Giorgia Meloni ha ribadito di non avere ambizioni di salire al Quirinale, affermando che il suo attuale ruolo le basta. Ha inoltre scherzato sulla possibilità di lavorare con Fiorello, sottolineando che la sua priorità è continuare a servire gli italiani nel suo incarico attuale. La premier ha precisato che eventuali decisioni future dipenderanno dal consenso popolare e che, per ora, il Colle più alto non rientra nei suoi piani.

Meloni alle toghe: "Diventa vano il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula". "Io al Qu" - "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima d ... msn.com

Bignami e il complotto dei consiglieri di Mattarella per non far rieleggere la Meloni. Il Quirinale: “Ridicolo attacco al Colle” - Roma, 18 novembre 2025 – E’ bufera intorno al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. quotidiano.net

Papa Leone insiste sulla scelta “disarmata e disarmante”, dal Quirinale una lettera di elogi. Ma Meloni e von der Leyen seguono l’ideologia militarista Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/01/02/la-pace-disarmata-e-disarmante-di-papa-leone-e-gli-appelli- - facebook.com facebook

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di #Bruxelles, ha ricevuto al #Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia #Meloni. @Quirinale @Pal x.com

