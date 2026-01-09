Meloni | In Decreto Milleproroghe contributo per Radio Radicale – Il video

Il governo ha annunciato l’intenzione di proporre un emendamento al Decreto Milleproroghe per assegnare a Radio Radicale un contributo straordinario destinato alla digitalizzazione del suo archivio storico. La decisione è stata comunicata dalla premier Meloni durante la conferenza di inizio anno, nel contesto delle iniziative volte a sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo della testata.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Il governo intende presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per garantire a Radio Radicale il contributo straordinario destinato alla digitalizzazio dell'archivio storico della testata", così la premier Meloni alla conferenza di inizio anno. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

