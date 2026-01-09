Meloni e le scelte sulle pensioni | Evitato aumento dell' età più consistente Non abbiamo altri provvedimenti particolari

Giorgia Meloni ha commentato le recenti decisioni del governo riguardo alle pensioni, sottolineando di aver evitato un incremento significativo dell’età pensionabile. La premier ha inoltre chiarito che, al momento, non sono previsti altri interventi rilevanti nel settore. La manovra 2026 approvata dal Parlamento riflette questa strategia, con un’attenzione alla stabilità e alla sostenibilità del sistema pensionistico italiano.

Giorgia Meloni difende le scelte del governo sulle pensioni e finite all'interno della manovra 2026, approvata recentemente dal Parlamento. "Sento questo dibattito sull'aumento dell'età pensionabile, però le cose non stanno esattamente così. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario di quello di. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

