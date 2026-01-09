Meloni e le scelte sulle pensioni | Evitato aumento dell' età più consistente Non abbiamo altri provvedimenti particolari

Giorgia Meloni ha commentato le recenti decisioni del governo riguardo alle pensioni, sottolineando di aver evitato un incremento significativo dell’età pensionabile. La premier ha inoltre chiarito che, al momento, non sono previsti altri interventi rilevanti nel settore. La manovra 2026 approvata dal Parlamento riflette questa strategia, con un’attenzione alla stabilità e alla sostenibilità del sistema pensionistico italiano.

Meloni rivede le pensioni ed evita la gogna a Salvini - Un emendamento del governo, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, che interviene pesantemente sulle pensioni, irrigidendo anche i requisiti della ... huffingtonpost.it

?Novità Pensioni 2026 ? Nuovo Aumento di €155 in più da Gennaio!

Il nuovo calo della disoccupazione registrato dall'Istat per lo scorso mese di novembre, rappresenta un segnale estremamente positivo per la nostra Nazione e conferma ulteriormente la bontà delle scelte compiute dal Governo Meloni. Stiamo restituendo fid - facebook.com facebook

Il governo Meloni è stabile, sì. Ma l’Italia cresce poco e i salari reali arretrano: spread basso e mercati tranquilli non bastano se produttività, investimenti e innovazione restano fermi. Perché la stabilità senza scelte coraggiose è semplice immobilismo. Con @A x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.